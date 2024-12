Da Torino - Conte ha bloccato la cessione di Simeone e il Toro cambia obiettivo

Il Torino resta alla ricerca di un attaccante, dopo l'infortunio occorso a Duvan Zapata, e Beto è diventato il primo nome della lista dopo le difficoltà per Giovanni Simeone, che Conte ha per ora bloccato a Napoli. Avevano ribadito una richiesta di prestito, aggiungendo al diritto di riscatto la possibilità di arrivare all’obbligo per una cifra vicina agli 8-10 milioni. Il Torino insiste per Beto, che da quando ha scelto l’Everton ha perso l’ispirazione di Udine: 4 gol in un anno e mezzo. A scriverlo è l'edizione odierna de La Stampa.

