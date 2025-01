Da Torino - Conte non pressa per il sostituto di Kvara: il Napoli lavora a tre nomi

vedi letture

Con Kvicha Kvaratskhelia ormai destinato al Paris Saint-Germain, il Napoli è al lavoro per trovare il suo sostituto. Tre i nomi principali sul taccuino di De Laurentiis: Alejandro Garnacho del Manchester United, Edon Zhegrova del Lille e Dan Ndoye del Bologna. Antonio Conte, pur monitorando la situazione, non sta esercitando particolare pressione sulla dirigenza per chiudere in tempi rapidi.

Due i motivi dietro l’atteggiamento del tecnico: da un lato, l’esplosione di David Neres, che nelle ultime cinque partite da titolare ha brillato, contribuendo ai successi degli azzurri. Dall’altro, un cambiamento nel modo di approcciarsi al mercato. Conte, in passato noto per lasciare i club che non soddisfacevano le sue richieste, sta dimostrando un pragmatismo nuovo, lavorando per valorizzare al meglio la rosa a disposizione. Gli esempi di Spinazzola e Juan Jesus sono emblematici di questa mentalità più flessibile.