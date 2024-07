Da Torino: "Il vero motivo per cui Riso ha parlato di Inter su Buongiorno"

Se c'è una squadra al momento in vantaggio nella corsa per Alessandro Buongiorno, certamente è il Napoli

Se c'è una squadra al momento in vantaggio nella corsa per Alessandro Buongiorno, certamente è il Napoli. Ma nella giornata di ieri, riporta l'edizione odierna di Tuttosport, non solo è stato rilevato il corteggiamento in extremis dell'Inter, ma anche il tentativo della Juventus nel voler superare l'offerta fatta dal club partenopeo.

Di fatto gli azzurri hanno raggiunto un accordo con il Torino sulla base di 35 milioni più 5 di bonus, affare che sembra ben indirizzato. Ieri c'è stato anche l'incontro a Milano tra i vertici del Napoli (il presidente De Laurentiis e il diesse Manna) e Buongiorno, insieme a Beppe Riso. Un meeting per perfezionare l’intesa stabilita dall'agente del giocatore, che prevede un quinquennale con ingaggio a salire da 2,5 a 3 milioni.

"Al termine del colloquio tra le parti, con saluti annessi, è sorto l'imprevisto. Il tête-à-tête tra il procuratore del difensore classe '99 e l’Inter in sede di Viale della Liberazione, per discutere - si legge sul quotidiano - di altre questioni. Ma di fatto anche del centrale granata, come ha ammesso lo stesso Riso in uscita dal quartier generale nerazzurro. Una mossa per mettere fretta e pressione a De Laurentiis, visto che la società meneghina non sarebbe in grado di investire una cifra così importante".