Da Torino insistono: "Il Napoli si è informato per Milinkovic-Savic"

Si prospetta un'estate molto intensa per Vanja Milinkovic-Savic, chiamato a definire il suo futuro dopo un'altra stagione ad altissimi livelli, come pararigori e non solo. Una riflessione approfondita sul futuro, professionale e non, sarà per forza di cose inevitabile a 28 anni.

L’ultima suggestione porta a Manchester: non solo sulla sponda del City, che da tempo lo sta tenendo d’occhio perché piace a Pep Guardiola in persona, ma anche su quella dello United. Già diverse società hanno sondato il terreno col Torino in vista del mercato, ricevendo una richiesta di circa 20 milioni di euro (per gli addetti ai valori il prezzo del cartellino del classe 1997 è superiore ai 12 milioni). Si è informato pure il Napoli, in attesa dell'ufficialità del rinnovo di Meret, ma secondo il quotidiano La Stampa sarebbe più semplice una destinazione araba, non solo all’Al-Hilal dove già gioca il fratello Sergej.