Da Torino: "La richiesta della Juve per Gatti: ADL non offre di più"

Per rinforza la difesa il Napoli quattro nomi: Marianucci, Gatti, Solet e Gutierrez. Per Marianucci, difensore classe 2004 dell'Empoli, manca solo l’ufficialità: il trasferimento si concretizzerà a fine campionato per una cifra vicina ai 9 milioni di euro. Federico Gatti, invece, è un pallino del ds Manna, con il quale ha lavorato alla Juventus. C’è una distanza sulla valutazione: i bianconeri partono da una base di 20 milioni, mentre il Napoli vorrebbe chiudere a 15, comprensivi di bonus.

Miguel Gutierrez del Girona piace a Conte, ma il club spagnolo chiede 35 milioni, cifra che il Napoli non sembra disposto a sborsare. Oumar Solet, difensore classe 2000 dell’Udinese, è un altro nome che interessa da tempo agli azzurri. I buoni rapporti tra Pozzo e De Laurentiis potrebbero facilitare un affare che può chiudersi tra i 15 e i 20 milioni di euro.