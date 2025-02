Da Torino: "Osimhen è il grande obiettivo della Juve per l'estate"

Come riporta Tuttojuve, la missione di Giuntoli si chiama Osimhen. Il dt bianconero tenterà di prendere l'attaccante del Napoli, ora in prestito al Galatasaray. Bisognerà trattare con De Laurentiis, complice la clausola rescissoria di 75 milioni, valida solo per i club esteri.

L'altro obiettivo è confermare Kolo Muani, magari proponendo al Psg un altro anno di prestito, questa volta con obbligo di riscatto. Potrebbe essere inserito nella trattativa Vlahovic. Certamente a giugno sarà difficile la permanenza del centravanti serbo. Il bomber nigeriano è in prestito in Turchia, la clausola vale solo per l'estero e dunque la Juve nel caso dovrà trattare direttamente con il Napoli.