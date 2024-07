Da Torino - Raspadori piace, ma la Juve punta al prestito e non vuole spendere più di 20mln

Giacomo Raspadori è un giocatore che piace alla Juventus, in particolare modo al direttore sportivo Cristiano Giuntoli che lo ha seguito anche ai tempi di Napoli e voluto in azzurro prelevandolo dal Sassuolo.

In ogni caso, come scrive il portale specializzato TuttoJuve, i bianconeri non vorrebbero spendere più di 20 milioni per il giocatore e sicuramente non subito ma con un prestito con diritto di riscatto, formula non gradita al Napoli.