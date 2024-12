Da Torino - Svolta Simeone: arriva da Conte l'ok per la cessione

vedi letture

Via libera di Conte alla cessione di Simeone: lo scrive Tuttosport oggi in edicola che torna a parlare dell'ormai storico interesse del club granata per l'attaccante del Napoli chiuso in azzurro da Lukaku.

"Ha il contratto in scadenza nel 2026 (con un’opzione del club per l’anno successivo) e Conte ha dato il nulla osta per la sua cessione. Aurelio De Laurentiis è pronto a mandarlo via ma non in prestito. Chiede 15 milioni e non è intenzionato a fare sconti. Il Cholito, per la cronaca, è un giocatore che a Urbano Cairo è sempre piaciuto tant’è che negli anni passati ha provato a prenderlo in più di un’occasione senza mai riuscirci. Adesso potrebbe essere la volta buona".