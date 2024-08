Da Turchia - Il rifiuto di Cajuste frena il Napoli: intanto Mou alza l'offerta per Amrabat

José Mourinho sarebbe intenzionato a portare il nazionale marocchino al Fenerbahce e l'offerta è stata aumentata a circa 12 milioni di euro.

Altra offerta dalla Turchia per Sofyan Amrabat, che però non soddisfa ancora la Fiorentina. Secondo il portale turco Fanatik , José Mourinho sarebbe intenzionato a portare il nazionale marocchino al Fenerbahce e l'offerta è stata aumentata a circa 12 milioni di euro. La cifra non è sufficiente a convincere i Viola, ma è molto più vicina la conclusione dell'accordo.

Si era parlato anche del Napoli come potenziale candidato a fare un'offerta per il centrocampista, ma prima avrebbe dovuto vendere Jens Cajuste, il quale questa settimana ha rifiutato un trasferimento sempre in Turchia ma al Galatasaray.