Da Udine - Napoli e Milan su Lucca: i Pozzo chiedono non meno di 30mln

vedi letture

Lorenzo Lucca e Oumar Solet sono seguiti con grande interesse dal Napoli, ma non solo. I due giocatori dell’Udinese sono anche sul taccuino di altri grandi club. A riferirlo è Monica Tosolini, giornalista di Udineseblog e Tele Friuli, ai microfoni di Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio – Terzo Tempo: “L’attaccante piace a molti, tra cui il Milan: Ibrahimovic lo stima molto. Non so se Lucca sia già pronto per una grande squadra, ma questo è il suo sogno e lui lavora moltissimo in allenamento per diventare un giocatore completo.

Spesso si trattiene oltre per lavorare. I Pozzo lo lascerebbero partite per un’offerta importante, che non dovrebbe essere inferiore ai 30 milioni, ma il suo valore può anche aumentare. Stesso discorso per Solet, che si sta dimostrando un grandissimo difensore. Grande colpo a parametro zero. La valutazione non è inferiore a 20-30 milioni”.