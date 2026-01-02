Ultim'ora Lang in uscita, Schira: "Può partire per questa cifra! E Boga è stato offerto"

Vecchio nome che ritorna per il Napoli, è quello di Federico Chiesa che già in estate era stato per diversi giorni accostato al club azzurro. Alla fine è rimasto al Liverpool. Di lui parla su Youtube il giornalista esperto di mercato, Nicolò Schira: "Occhio alla situazione di Noa Lang. Se qualcuno porta 20-25 milioni, il Napoli che lo ha pagato 28 cadrebbe comunque in piedi. Lang non ha convinto ed è tutt'altro che incedibile. Il Napoli però ha bisogno di un esterno.

Chiesa piace tantissimo al Napoli, stimato da Manna che lo ha avuto alla Juventus e da Conte, che lo prenderebbe domattina. Conte è convinto che se sta bene, Chiesa sarebbe il miglior giocatore italiano. Ma Chiesa non vuole lasciare il Liverpool, per lui sarebbe una sconfitta. Si parla anche di Juve ma sarebbe una minestra riscaldata e c'è Yildiz. La Juve non ha bisogno di Chiesa, che invece sarebbe perfetto per il Napoli che ora gioca con il 3-4-3. Sugli esterni è stato accostato anche Boga".