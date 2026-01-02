Ultim'ora Lucca, idea Lazio! Ma Sky aggiunge: "Bisogna capire se convincerà Sarri"

Alle porte del Napoli, la Lazio ha bisogno di un centravanti. Castellanos, infatti, è ormai diretto al West Ham. Si parla anche di Lucca, in uscita dal Napoli Se ne parla a Sky Sport col punto mercato: "Lucca potrebbe essere un giocatore adatto alla Lazio ma non è un'ipotesi così avanzata. Si tratta di una suggestione di mercato. Bisogna capire quanto convinca anche Sarri. Ha bisogno di trovare spazio. Anche Raspadori per la Lazio è una suggestione, anche se al momento è più vicino alla Roma".

Su Lucca si era espresso nei giorni scorsi Manna al Corriere dello Sport, intervista datata 31 dicembre.

Anche Lucca è stato un investimento molto importante.

"Lorenzo, in carriera, è sempre stato un diesel: a Napoli ci sono le condizioni di fare bene perché il gruppo è davvero una famiglia, l’allenatore è top, lo staff è top e persone a supporto come Oriali sempre presenti".



Quindi?

"Non riuscire vuol dire che forse non ci stai mettendo tutto, Lorenzo lo sa. La maglia del Napoli va conquistata tutti i giorni, bisogna meritare tutti i giorni di stare in un gruppo così se ambisci a vincere: c’è chi lo capisce subito e chi ha bisogno di più tempo".