Napoli su Raspadori? Sky frena: "Ormai è vicinissimo a un club italiano"
Questa mattina era circolata la voce di un possibile ritorno di fiamma del Napoli per Raspadori. L'attaccante era partito in estate per andare all'Atletico Madrid ma in Spagna sta giocando davvero poco e ora piace a Lazio e Roma. “Raspadori di nuovo al Napoli? Raspadori è vicinissimo alla Roma, non c’è stato ancora l’ok definitivo al trasferimento, a lui è interessata anche la Lazio per la sua duttilità. All’ipotesi Napoli credo poco", le parole di Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport esperto di mercato, sul tema nel suo intervento a Radio Marte di oggi pomeriggio.
