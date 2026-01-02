Lang in bilico, dalla Turchia: "Tre big della Super Lig lo vogliono in prestito"

Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di mercato che collabora con BBC ed ESPN, aggiorna la situazione relativa al futuro di Noa Lang. Il giocatore è in uscita anche se ha postato pochi minuti fa una foto dell'esultanza al Maradona dopo la rete all'Atalanta, forse indizio della volontà di restare. Intanto, però, Konur fa sapere che Fenerbahçe, Galatasaray e Beşiktaş lo vogliono in prestito. Dunque Turchia all'assalto del giocatore, ma il club azzurro - si legge - preferirebbe cederlo a titolo definitivo e aspetta offerte da almeno 35 milioni di euro.

