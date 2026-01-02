Napoli su un esterno, Sky: "C'è già qualche indizio sul Mister X di Manna"

Tema mercato a Radio Marte. Interviene in diretta Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, che fa il punto della situazione su Lang: "L’attaccante esterno è fondamentale, escluderei la partenza di Lang ma serve un’alternativa. E’ abbastanza difficile la partenza del calciatore olandese perché, in caso di suo addio, il Napoli dovrebbe andare a comprare un titolare: è una cosa non facilissima.

Manna cerca un esterno d’attacco, l’identikit del 'Mister X' cercato dagli azzurri è un'alternativa numerica per continuare a sfruttare il 3-4-3, non un potenziale titolare. Per trovarlo, il Napoli si sta orientando più verso il mercato estero dove è più facile definire un prestito con diritto di riscatto per i tanti calciatori che non giocano. Chiesa? Penso sia molto difficile, per me non torna neanche alla Juve, non si sposterà da Liverpool”.