Cessioni in vista, Sky: "Non solo Lucca, sei nomi in bilico a gennaio"

Tema mercato a Radio Marte. Interviene in diretta Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, che parla delle possibili cessioni di gennaio: "Tra Lang e Lucca penso che la situazione più concreta possa riguardare l’ex Udinese: ha giocato poco, in prospettiva giocherà ancora meno con il rientro di Lukaku. La necessità di separarsi penso sia reciproca: fare sei mesi altrove per esternare la competitività potrebbe servire al giocatore.

Mazzocchi sembra sempre con la valigia pronta e poi resta sempre. Ambrosino, Vergara, Marianucci hanno bisogno di andare a giocare: non hanno giocato praticamente mai e hanno bisogno di trovare minuti. L’attaccante esterno è fondamentale, escluderei la partenza di Lang ma serve un’alternativa".