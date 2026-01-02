Cessioni in vista, Sky: "Non solo Lucca, sei nomi in bilico a gennaio"
TuttoNapoli.net
Tema mercato a Radio Marte. Interviene in diretta Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, che parla delle possibili cessioni di gennaio: "Tra Lang e Lucca penso che la situazione più concreta possa riguardare l’ex Udinese: ha giocato poco, in prospettiva giocherà ancora meno con il rientro di Lukaku. La necessità di separarsi penso sia reciproca: fare sei mesi altrove per esternare la competitività potrebbe servire al giocatore.
Mazzocchi sembra sempre con la valigia pronta e poi resta sempre. Ambrosino, Vergara, Marianucci hanno bisogno di andare a giocare: non hanno giocato praticamente mai e hanno bisogno di trovare minuti. L’attaccante esterno è fondamentale, escluderei la partenza di Lang ma serve un’alternativa".
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina TuttonapoliTop10 Gol 2025 - Neres-Anguissa show, presenti due super colpi e c'è McTominay! di Fabio Tarantino
Le più lette
2 Radio Tutto Napoli sempre live: alle 15 c'è "Napoli Talk" e poi i pronostici in "Anteprima Serie A"
Prossima partita
04 gen 2026 12:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Lazio
|Napoli
In primo piano
Pierpaolo MatroneHojlund: "Ho voluto solo il Napoli! Mi ispiro a Lukaku e CR7. Conte? Incredibile. Sul futuro..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la porcata del ‘decreto’ anti-Napoli, l’azione legale su Hojlund, la battaglia alle Tv di ADL e la novità su Lucca
Arturo MinerviniCremonese-Napoli 0-2, le pagelle: Hojlund inarrestabile, bene Politano-Spina! Premiata la scelta di Conte
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com