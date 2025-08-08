Da Verona - Cheddira piace all'Hellas, ma la concorrenza è folta: ci sono altre 3 di Serie A

vedi letture

Dopo le cessioni di Ghilardi, Coppola e quella imminente di Jackson Tchatchoua, nell'ambiente dell'Hellas Verona inizia a serpeggiare un po' di malcontento. C’è preoccupazione, perché all’orizzonte non si vedono arrivi di livello, anche se tutto potrebbe cambiare con l'eventuale arrivo di Willem Geubbels, attaccante del San Gallo che per età, caratteristiche fisiche e tecniche, sarebbe l'uomo giusto per il reparto offensivo degli scaligeri, scrive L'Arena.

Il giocatore è nel mirino anche di Udinese e Lecce, che in questo momento sono in vantaggio, anche se per il suo acquisto si parla di dover sborsare una cifra tra i sei e i sette milioni, oggi fuori portata per Sean Sogliano. Proprio nelle ultime ore l’offerta di 5,5 milioni di euro del Lecce sarebbe stata rifiutat. Nell'ultima stagione, Geubbels ha giocato 31 partite segnando 14 reti. Quest'anno partenza col botto: nelle prime due gare ha già segnato tre reti. Restano aperte le porte che conducono a Walid Cheddira del Napoli e al giovane Kofler del Sudtirol. Per la punta ex Bari, Sogliano deve guardarsi dalla concorrenza di Lecce, Cagliari e Cremonese, mentre su Kofler era andato in maniera decisa il Sassuolo.