Ultim'ora Dal Belgio: "De Bruyne ha detto sì al Napoli! Il viaggio in città è previsto per domani"

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’esperto di mercato belga Sacha Tavolieri: "Kevin De Bruyne ha detto sì al Napoli e ora sta solo aspettando di prendere l’aereo in direzione Capodichino. Siamo nel momento decisivo della trattativa. Il giocatore belga ha già trovato casa a Napoli e il viaggio in città è previsto per domani, ma non sappiamo precisamente se la mattina o il pomeriggio.

La trattativa consisteva in due passi. Il primo riguardava la volontà di De Bruyne. Il giocatore voleva tre anni di contratto ma il Napoli gliene ha offerti due con un anno di bonus a seconda dei risultati raggiunti dalla squadra. Il secondo e ultimo passo è quello legato alla parte economica, ovvero il fattore delle tasse. L’accordo economico tra le parti è stato raggiunto il 12 maggio, ora bisogna sistemare solo gli ultimi dettagli che riguardano il fattore tasse.

Il calciatore partirà da un ingaggio netto di 27 milioni che sarà diviso per due anni e che potrebbe salire qualora le performance e le presenze del calciatore dovrebbero salire a più del 50% nell’undici titolare. Il belga è convinto della destinazione, ma non sono ancora convinto se l’addio di Conte cambierà qualcosa. Il progetto è stato presentato da Giovanni Manna, è lui il grande regista dell’operazione. L’affare è finito quasi al 90%, il Napoli si muove bene e domani sarà il giorno decisivo Giovanni Manna è un direttore sportivo molto bravo e con un grande talento. Tutte le sue mosse sono intelligenti. Sono contento sia andato al Napoli perchè stando alla Juve non avrebbe fatto un salto in avanti. Manna sta diventando un grande direttore sportivo e crescerà ancora negli anni.

McTominay? Non credo che al Manchester United lo stanno rimpiangendo. Dalle parti di Old Trafford hanno talmente tanti problemi che non credo abbiano il tempo di rimpiangere i Red Devils hanno carenze nella struttura tecnica ed economica. A Napoli lo scozzese è felice perché i napoletani capiscono di calcio, gli inglesi non capiscono nulla. Gli inglesi parlano solo di soldi, di analisi e di statistiche mentre al Napoli McTominay ha trovato un progetto e un allenatore che gli hanno permesso di esprimersi al meglio".