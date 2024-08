Dal Belgio: "Lukaku non sta nelle pelle, arriverà a Roma in jet privato"

Domani Romelu Lukaku volerà in Italia per sostenere il visite mediche col Napoli e in seguito firmare il contratto che lo legherà al club azzurro per i prossimi tre anni.

Le ultime su Big Rom le riferisce il giornalista belga Sacha Tavolieri: "Romelu Lukaku - qui in Belgio - volerà con un jet privato domani mattina dall'aeroporto di Bruxelles a Roma per sottoporsi alle visite mediche e completare il suo passaggio di contratto di 3 anni dal al Napoli. Lukaku è molto felice poiché aspettava questo momento da 3 mesi dal primo contatto a giugno con Antonio Conte".

✅✈️🇧🇪 Romelu Lukaku - here in Belgium - will fly with a private jet tomorrow morning from Brussels Airport to Rome in order to make his medical tests and complete his 3 years contract move from #ChelseaFC to #Napoli. Lukaku’s very happy as he was waiting this moment for 3 months… pic.twitter.com/CNJgZBNide