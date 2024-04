Dal Belgio - Napoli e Milan sull'ex Bologna Skov Olsen: 23 gol quest'anno

L'ex Bologna Skov Olsen accostato al Napoli. 23 gol per lui in questo campionato

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ex Bologna Skov Olsen accostato al Napoli. 23 gol per lui in questo campionato. La testata giornalistica telematica HLN.be scrive quanto segue sul futuro dell'attaccante: "Skov Olsen può lasciare il Bruges. Ha realizzato gol, servito tanti assist, ma non ha la necessaria sintonia con la squadra. Il Bruge pensa alla sua cessione, sulle tracce del calciatori ci sono Napoli e Milan".