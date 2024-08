Dal Brasile - San Paolo-Mario Rui, c'è ottimismo: il giocatore ha già accettato: cifre e dettagli

Il San Paolo ha fatto un'offerta ufficiale al Napoli per Mario Rui. Il terzino portoghese ha rifiutato l'offerta di un club spagnolo, il Valladolid, e ha deciso di giocare in Brasile.

La trattativa va avanti, manca solo l'ok del Napoli per la fumata bianca. C’è ottimismo e fretta di poter chiudere l'affare entro la fine di questa settimana. Con l'infortunio di Patryck la dirigenza paulista vuole colmare velocemente il vuoto lasciato dal terzino e risolvere il problema in rosa. Il San Paulo ha inviato un'offerta al Napoli di 200mila euro per ingaggiare il giocatore, ma non ha ancora ricevuto una risposta positiva da parte del club azzurro, cosa che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni. Mario Rui ha già dato il suo assenso alla proposta del San Paolo, contratto biennale fino a dicembre 2026. A riferirlo è il portale brasiliano BolaVip.