Ultim'ora Dal Brasile: "Tentativo per il 2004 Allan: offerta importante, ma no del Palmeiras"

Il Napoli guarda al mercato sudamericano e punta Allan, attaccante brasiliano classe 2004 del Palmeiras. Secondo ESPN, il club azzurro avrebbe presentato un’offerta da circa 30 milioni di euro, ma il Verdão ha subito chiuso alla cessione. Sul giovane talento ci sono stati anche sondaggi di Newcastle e Zenit, senza però sviluppi concreti.

Il Palmeiras considera Allan un elemento centrale del progetto futuro, con la presidente Leila Pereira e l’allenatore Abel Ferreira decisi a trattenerlo almeno fino al 2026. Cresciuto nel vivaio dal 2019 e promosso in prima squadra nell’ultima stagione, il brasiliano ha chiuso il 2025 con 3 gol e 5 assist in 54 presenze complessive.