Dal Portogallo - Attesa offerta del Napoli per Florentino Luís: può essere l'erede di Anguissa

vedi letture

Con il possibile addio di Frank Anguissa, tentato dall'Arabia, il Napoli è pronto a muoversi in entrata. Secondo quanto scrivono il quotidiano portoghese Record, è attesa per questa settimana una proposta ufficiale per Florentino Luís, centrocampista portoghese classe 1999 in forza al Benfica. Un nome che troverebbe il gradimento di Antonio Conte.

Florentino ricorda Anguissa per caratteristiche fisiche e capacità di recupero palla, e gode della piena stima del tecnico salentino, che lo ha inserito tra i profili prioritari per rinforzare la mediana. Il Napoli starebbe lavorando a un’operazione che potrebbe aggirarsi intorno ai 25-30 milioni di euro, forte anche del tesoretto che arriverà dalle cessioni.