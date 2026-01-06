Lucca via? Sky: il Napoli ha preso una decisione in caso di addio
Il futuro di Lorenzo Lucca potrebbe essere lontano da Napoli già in questa sessione di mercato. Vanno avanti i contatti con il Benfica per un’operazione in prestito che consentirebbe all’attaccante di trovare maggiore continuità altrove. Una soluzione valutata con attenzione dal club azzurro, che nel frattempo non vuole farsi trovare impreparato.
In caso di partenza di Lucca, infatti, il Napoli interverrà comunque sul mercato offensivo. Le condizioni fisiche di Romelu Lukaku, non ancora al massimo, spingono la dirigenza a cautelarsi con un nuovo innesto. Tra le opzioni valutate c’è Giacomo Raspadori, ma non è da escludere - riporta Sky - neppure la pista che porta ad Artem Dovbyk.
