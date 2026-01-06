Ultim'ora Chiesa, il Liverpool fa muro! Dall’Inghilterra: si va verso la permanenza a gennaio

Per Federico Chiesa è in corso un duello di mercato tra Napoli e Juventus. Entrambe le squadre seguono con interesse l’esterno d’attacco, tuttavia, come riportato da Sky Sports UK, le prospettive di un ritorno in Serie A non sono rosee: al momento il Liverpool non sembra intenzionato a cedere Chiesa né in prestito né a titolo definitivo.

Solo a mercato chiuso i Reds potrebbero valutare una cessione permanente, ma per ora questa possibilità resta impraticabile. In questa stagione, Chiesa ha collezionato 15 presenze in Premier League, segnando due gol, dopo essere arrivato dal Juventus nell’estate del 2024. Il suo contratto con il Liverpool scade nel 2028.