Dal Portogallo - Oggi nuovo incontro Benfica-Napoli per Lucca: lusitani giocano al ribasso
Proseguono i contatti tra Benfica e SSC Napoli per il futuro di Lorenzo Lucca. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese Record, nella giornata di oggi le parti torneranno a confrontarsi per riaprire ufficialmente la trattativa. Il club lusitano avrebbe riattivato il dossier nelle ultime ore, spinto anche dalla volontà di José Mourinho, che considera l’attaccante un profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo.
L’obiettivo del Benfica è quello di rivedere al ribasso le condizioni economiche fissate dal Napoli. Al momento, la richiesta degli azzurri resta chiara: 2 milioni di euro per il prestito oneroso, con opzione di riscatto fissata a 35 milioni. Una formula ritenuta onerosa dalla dirigenza portoghese, che sta cercando margini di manovra per rendere l’operazione sostenibile.
