Dall'Inghilterra - Garnacho ha messo la casa di Manchester in vendita: indizio d'addio?

Alejandro Garnacho continua a far parlare di sé, e questa volta non solo per le sue giocate in campo. L'esterno argentino del Manchester United, accostato con insistenza al Napoli durante il mercato di gennaio, sembra davvero pronto a lasciare Old Trafford nella prossima estate. Un indizio significativo arriva dalla sua residenza: secondo quanto riportato dal tabloid inglese The Sun, il talento classe 2004 ha messo in vendita, in maniera discreta, la sua lussuosa villa.

L'abitazione, acquistata nell'aprile dello scorso anno per 3,804 milioni di sterline, si trova a Bowdon, nella Greater Manchester, e conta ben sette camere da letto. Ora Garnacho ha affidato agli agenti immobiliari l'incarico di cederla per una cifra di poco superiore, 3,85 milioni di sterline. Tuttavia, l'operazione è stata condotta con la massima riservatezza: nell’annuncio pubblicato il 28 marzo è apparsa una sola immagine con la dicitura commercializzata in modo esclusivo e discreto.

A segnalare la messa in vendita è stato un attento tifoso, che ha subito espresso preoccupazione per il futuro del giocatore: “Non è insolito che un calciatore venda casa, ma è strano farlo meno di un anno dopo l’acquisto, e per una cifra così simile a quella pagata. Il fatto che abbia chiesto di farlo con discrezione fa pensare che possa essere in procinto di cambiare aria”.

I dubbi aumentano anche alla luce della difficile situazione finanziaria del Manchester United, che potrebbe essere spinto a cedere il giovane argentino per registrare una plusvalenza pura, essendo un prodotto del settore giovanile. Il Chelsea e il Napoli hanno già manifestato interesse, con un prezzo di mercato che si aggira intorno ai 50 milioni di sterline.

La dirigenza dei Red Devils non ha ancora rilasciato commenti ufficiali sulla vicenda, ma la sensazione è che Garnacho possa essere uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo. Resta da vedere se il Napoli deciderà di affondare il colpo e provare a portare in azzurro un talento dal potenziale enorme.