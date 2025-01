Dall'Inghilterra - Garnacho-Napoli, affare possibile anche col Man United: la situazione

Il Napoli sta muovendo passi in avanti nella trattativa col Manchester United per Alejandro Garnacho, scrive The Indipendent. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese, il club inglese è disposto ad ascoltare tutte le offerte questo gennaio, anche per i prodotti del vivaio, a causa economiche e il tecnico Ruben Amorim non può fare a meno delle vendite.

Il Napoli ha già iniziato a lavorare su un potenziale accordo col giocatore, Garnacho è aperto al trasferimento, anche se termini personali devono ancora essere concordati. D'altra parte, il posto di Garnacho nel sistema di gioco di Amorim non è così chiaro, con il ventenne che è stato utilizzato a intermittenza dal nuovo manager dello United. Napoli e Manchester hanno discusso su una proposta di 38 milioni di euro, suggerita dal club azzurro, ma lo United vuole circa 70 milioni di sterline.