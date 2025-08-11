Dall'Inghilterra - Il Napoli pensa a un difensore del Chelsea, può fare due ruoli

Il Napoli è ancora attivo sul calciomercato per completare la rosa a disposizione di Antonio Conte: gli azzurri sono alla ricerca di un esterno offensivo a sinistra e di un centrocampista, ma non solo. Con le possibili uscite di Alessandro Zanoli e Pasquale Mazzocchi, bisognerà prendere anche un terzino destro come vice del capitano Giovanni Di Lorenzo. L'obiettivo principale degli azzurri, dichiarato sin dall'apertura della finestra estiva di calciomercato, è Juanlu Sanchez: la trattativa con il Siviglia però si sta rivelando più complicata del previsto.

Per questo il Napoli sta iniziando a valutare altri profili: oltre il nome di Arnau Martinez, dall'Inghilterra spunta un'altra suggestione. Il portale britannico CaughtOffside riporta di un interesse per Axel Disasi, difensore di proprietà del Chelsea: "il Napoli vede il 27enne anche come partner ideale per Amir Rrahmani", riferiscono gli inglesi, ma il francese nell'ultima stagione ha fatto più della metà delle presenze da laterale destro. Ad oggi va battuta la concorrenza del Wolverhampton che ha già preso contatti con i Blues.