Ndoye non chiude al ritorno in Italia: "Inter e Napoli su di me? Vedremo a fine anno"

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opo la sfida amichevole persa dalla sua Svizzera contro la Germania, l'esterno elvetico ha parlato ai microfoni di SportMediaset del suo futuro.

Dan Ndoye, attaccante del Nottingham Forest ed oggetto del desisderio la scorsa estate di Antonio Conte, quasi un anno dopo aver lasciato la Serie A si ritrova con uno scarso minutaggio in Premier League e con nuovi rumor di mercato legati ad un suo possibile ritorno in Italia. Dopo la sfida amichevole persa dalla sua Svizzera contro la Germania, l'esterno elvetico ha parlato ai microfoni di SportMediaset del suo futuro.

Che partita è stata con la Germania?

"Una bella partita contro una bella squadra, la Germania, come ha detto il mister abbiamo tante cose da provare, abbiamo queste amichevoli apposta per provare nuovi giocatori e sistemi di gioco. Ci sono cose buone da mantenere per il futuro ed altre da migliorare".

Qual è il vostro obiettivo al Mondiale?

"Abbiamo una partita martedì nella quale dovremo provare tante cose, poi una volta giunti al Mondiale beh, non saremo lì per fare le comparse. Vogliamo andare più avanti possibile e vedere partita dopo partita come andrà. Abbiamo fiducia".

L'Italia sfida la Bosnia. La Svizzera preferirebbe affrontare l'Italia o la Bosnia, visto che chi vince finirà nel vostro girone?

"Ho amici nella vostra Nazionale, come Calafiori e Cambiaghi. L'Italia è una grande squadra, ho visto la partita contro l'Irlanda del Nord. Non ho una squadra preferita fra le due, ma vedere l'Italia al Mondiale è sempre una buona cosa. Non ho preferenze".

Sei ancora sul taccuino di Inter e Napoli. Perché sei andato al Nottingham Forest, ti fa piacere questo interesse dalle big italiane?

"Adesso io penso solo alla Nazionale ed al Notitngham Forest. In futuro vedremo cosa succederà perché non sappiamo cosa succede. Al momento penso solo al finale di questa stagione".

Ma perché scegliere l'Inghilterra e non rimanere in Italia?

"È stata una scelta, sono contento in Inghilterra, vedremo cosa succederà a fine anno".