Il Napoli ci riprova per Mascardi: il portiere dell'U21 resta nei radar, la situazione

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Il portiere a aveva preferito restare allo Spezia per trovare maggiore continuità e crescere attraverso il minutaggio da titolare.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il Napoli segue con grande attenzione Diego Mascardi, giovane talento dello Spezia e della Nazionale Under 21. Già nell’estate 2025 il suo nome era finito nei radar del club azzurro, ma il portiere a aveva preferito restare allo Spezia per trovare maggiore continuità e crescere attraverso il minutaggio da titolare.

Interesse diffuso e futuro da decidere

Il promettente classe 2006 è assistito dall’agente Mario Giuffredi e continua ad attirare l’attenzione di diversi club importanti. Oltre al Napoli, infatti, anche Fiorentina e Roma stanno monitorando da vicino la sua situazione. La prossima estate potrebbe quindi rivelarsi decisiva per il futuro di Mascardi, con diverse opzioni sul tavolo per il salto di qualità.