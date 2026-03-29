Il Napoli ci riprova per Mascardi: il portiere dell'U21 resta nei radar, la situazione
Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il Napoli segue con grande attenzione Diego Mascardi, giovane talento dello Spezia e della Nazionale Under 21. Già nell’estate 2025 il suo nome era finito nei radar del club azzurro, ma il portiere a aveva preferito restare allo Spezia per trovare maggiore continuità e crescere attraverso il minutaggio da titolare.
Interesse diffuso e futuro da decidere
Il promettente classe 2006 è assistito dall’agente Mario Giuffredi e continua ad attirare l’attenzione di diversi club importanti. Oltre al Napoli, infatti, anche Fiorentina e Roma stanno monitorando da vicino la sua situazione. La prossima estate potrebbe quindi rivelarsi decisiva per il futuro di Mascardi, con diverse opzioni sul tavolo per il salto di qualità.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Milan
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro