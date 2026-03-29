Futuro McTominay, Romano: "E' molto contento a Napoli, zero chance di andare in Arabia"
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"Quindi insomma ad oggi non ci sono novità in merito e la pista Arabia, ci risulta quanto mai fredda".
Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato internazionale, ha parlato del futuro di Scott McTominay attraverso il canale Youtube del collega Fabrizio Romano: "Si sta parlando tanto di un suo possibile futuro in Arabia Saudita. Da quello che ci risulta, da quanto mi racconta anche Fabrizio, insomma questa possibilità non è fattibile. Non ci sono chance ad oggi che McTominay vada in Arabia Saudita".
McTominay con la testa solo sul Napoli
"McTominay è molto contento al Napoli, è super concentrato sulla stagione del Napoli. Quindi insomma ad oggi non ci sono novità in merito e la pista Arabia, ci risulta quanto mai fredda".
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