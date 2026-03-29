Futuro McTominay, Romano: "Non sta parlando coi club sauditi nonostante le indiscrezioni"
Scott McTominay al momento non sta intrattenendo alcun dialogo con i club della Saudi Pro League, nonostante le voci circolate nelle ultime settimane. Il centrocampista resta infatti concentrato esclusivamente sul suo percorso con il Napoli, senza distrazioni legate al mercato. A riportarlo sul proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano.
Il murale dedicato alla rovesciata con la Scozia
Nel frattempo, McTominay è stato immortalato accanto a un murale celebrativo della sua spettacolare rovesciata con la Scotland national football team, gesto tecnico che ha lasciato il segno tra i tifosi e che continua a essere ricordato anche fuori dal campo.
🚨🏴 Scott McTominay, not talking to Saudi Pro League clubs at present despite reports as his focus remains on Napoli.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 29, 2026
Here Scottish midfielder posing with a murales to remember his bicycle-kick with Scotland. 🎨 pic.twitter.com/kpEBqLnKw3
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