Futuro McTominay, Romano: "Non sta parlando coi club sauditi nonostante le indiscrezioni"

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A riportarlo sul proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano.

Scott McTominay al momento non sta intrattenendo alcun dialogo con i club della Saudi Pro League, nonostante le voci circolate nelle ultime settimane. Il centrocampista resta infatti concentrato esclusivamente sul suo percorso con il Napoli, senza distrazioni legate al mercato. A riportarlo sul proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano.

Il murale dedicato alla rovesciata con la Scozia

Nel frattempo, McTominay è stato immortalato accanto a un murale celebrativo della sua spettacolare rovesciata con la Scotland national football team, gesto tecnico che ha lasciato il segno tra i tifosi e che continua a essere ricordato anche fuori dal campo.