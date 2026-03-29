Napoli-Goretzka, Mediaset: "Conte spinge! Ecco perché lo vuole"

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Sul piano economico, l’ingaggio rappresenta un nodo importante: il tedesco potrebbe arrivare a percepire cifre paragonabili a quelle di Romelu Lukaku.

Il nome di Leon Goretzka continua a essere accostato al Napoli in vista della prossima stagione. Secondo Sportmediaset, dietro l’interesse azzurro ci sarebbe la forte spinta di Antonio Conte, convinto delle qualità del centrocampista del Bayern Monaco. L’allenatore salentino vedrebbe in lui un rinforzo ideale per aumentare fisicità, esperienza e peso internazionale della rosa, seguendo una linea già intrapresa con l’arrivo di Scott McTominay.

Strategia e concorrenza internazionale

Secondo quanto riportato, il Napoli si sarebbe inserito concretamente nella corsa al giocatore, forte anche della credibilità costruita da Conte dopo aver puntato con decisione su McTominay ai tempi del Manchester United. L’idea del tecnico è quella di replicare un’operazione simile, individuando in Goretzka un profilo capace di imporsi tra i migliori centrocampisti del campionato. Restano però da valutare gli equilibri tattici, considerando la presenza di elementi già consolidati come Lobotka e Anguissa. Sul piano economico, l’ingaggio rappresenta un nodo importante: il tedesco potrebbe arrivare a percepire cifre paragonabili a quelle di Romelu Lukaku, il cui futuro resta incerto. Infine, non manca la concorrenza internazionale, con club come Tottenham, Arsenal e Atletico Madrid pronti a inserirsi nella trattativa.