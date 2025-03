Dall'Inghilterra: "Il Napoli vuole riportare Hojlund in Serie A", e Osimhen...

Il Napoli è pronto ad un super mercato estivo. Secondo quanto riportato da Mirror, il club azzurro in vista della prossima stagione, col ritorno in Champions League ormai quasi certo, vorrebbe riportare Rasmus Hojlund in Serie A, e Victor Osimhen (attualmente in prestito secco al Galatasaray e dalla clausola di 75 milioni) potrebbe fungere da pedina di scambio come parte dell'accordo di trasferimento con il Manchester United.

L'attaccante danese finora ha segnato solo 13 gol in Premier League da quando è arrivato ai Red Devils dall'Atalanta per circa 74 milioni. Su Osimhen, invece, c'è da registrare anche l'interesse del Barcellona mentre sempre in attacco il Napoli segue anche Lucca dell'Udinese. Con i bianconeri di Pozzo possibile doppia trattativa che coinvolgerebbe anche il difensore Solet che impressionò tutti a febbraio quando sfidò gli azzurri al Maradona nella partita che si conclude 1-1.