Quando Conte svelò (senza citarli) due obiettivi di mercato per giugno

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 10:00 In primo piano

Antonio Conte dopo la gara pareggiata contro l’Udinese a febbraio aveva elogiato alcuni calciatori bianconeri spiegando che molti presto approderanno in alcune bighe del campionato. Non aveva fatto nomi, Conte ma era chiaro che, su tutti, avesse impressionato Solet, centrale ex Salisburgo, oltre a Lucca, già nel mirino del club da tempo.

Lucca, infatti, piaceva già la scorsa estate, il club azzurro ci aveva pensato e lo aveva messo nel mirino in tutti questi mesi e probabilmente continuerà a monitorarlo anche per la prossima sessione di mercato. La Gazzetta dello Sport parla di valutazione di oltre 30 milioni. Un attaccante forte fisicamente che fa reparto da solo.

"Nel primo tempo abbiamo creato tanto. Il pallino del gioco lo abbiamo avuto noi e abbiamo tirato spesso in porta. Devi concretizzare. Ci sta il pareggio con l'Udinese perché ha ottimi giocatori, molto fisici e di cui sentiremo parlare presto", disse Conte. Il Napoli lavora sul mercato proprio all'arrivo, tra gli altri, di Solet e Lucca.