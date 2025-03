Osimhen, assalto del Barcellona: si spera in uno sconto sulla clausola

vedi letture

Non solo lo United o comunque la Premier League nel futuro di Victor Osimhen. L'attaccante di proprietà del Napoli piace anche al Barcellona. Nelle ultime ore, a in casa blaugrana, è diventato caldissimo il nome del nigeriano, anni 26, che a giugno è destinato a lasciare il Galatasaray per tornare al Napoli.

Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola: "Fuori dal progetto Conte e con un contratto in scadenza il 30 giugno del 2026, l’attaccante nigeriano sarà messo sul mercato. Si dovrebbe partire da una richiesta di 75 milioni, anche se i blaugrana confidano in una significativa riduzione del prezzo. Il classe 1998, a quanto sembra, piace parecchio a Flick per il dinamismo unito a una certa prolificità sotto rete", si legge.

Abdullah Kavukcu, vice presidente del Galatasaray, ha parlato dell'operazione che ha portato in Turchia Osimhen e del suo possibile futuro: "Il trasferimento di Osimhen è stato un sogno. È arrivato e sta giocando con noi. A gennaio si diceva che sarebbe andato via, ma è rimasto. Ama molto il Galatasaray. Attualmente è l'unico sogno dei nostri rivali. Mentre eravamo al tavolo, anche i nostri rivali (di Super Lig, ndr) hanno lottato duramente per prenderlo, ma siamo riusciti a portarlo qui. Osimhen ci comunicherà la sua decisione ad aprile".