Dall'Inghilterra: "Lo United ha deciso, via Garnacho a giugno per Cunha"

Sembra essere arrivato il momento dell'addio per Alejandro Garnacho. Blindato a gennaio, quando il Napoli ci aveva pensato per sostituire Kvara, ora l'argentino può lasciare il Manchester United. Su TalkSport si parla del suo addio che sembra ormai certo nonostante a quanto pare il giocatore sia poco convinto di andar via.

Lo United, però, è pronto a privarsene per finanziare il mercato estivo con una vera rifondazione che parte da un nuovo gioiello che il club inglese avrebbe individuato proprio in Premier League. Il primo obiettivo è Cunha, brasiliano del Wolverhampton di anni 25. Sul giocatore ora c'è l'Atletico Madrid. Vedremo se anche il Napoli tornerà alla carica per lui che ha segnato appena due reti negli ultimi mesi.