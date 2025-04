Dall’Inghilterra: “Nessuno soddisfa l’ingaggio di Osimhen, può finire in Arabia”

Si parla tanto del futuro incerto di Victor Osimhen. Al momento si sa che a fine anno tornerà al Napoli e che ha una clausola da 75 milioni valida solo per l'estero. Una cifra anche bassa rispetto al suo valore dato che quest'anno ha segnato tantissimo anche in prestito al Galatasaray.

La redazione di The Athetic fa sapere che molti club inglesi sono sulle sue tracce ma c'è un piccolo grande ostacolo: l'ingaggio. Uno stipendio troppo elevato - quello percepito attualmente dal giocatore - che potrebbe convincere Osi ad accettare altre mete come la Saudi Pro League. In Arabia, infatti, non avrebbero problemi ad accontentarlo dal punto di vista economico.