Dalla Francia bocciano Kvara al PSG: “Non è più imprevedibile, meglio puntare su Osimhen”

Il Paris Saint Germain è alle prese con la ricerca del successore di Kylian Mbappé, promesso sposo del Real Madrid, e ha messo gli occhi su Khvicha Kvaratskhelia.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Paris Saint Germain è alle prese con la ricerca del successore di Kylian Mbappé, promesso sposo del Real Madrid, e ha messo gli occhi su Khvicha Kvaratskhelia. C’è già stata un’offerta al Napoli per il georgiano, che ha un contratto con il Napoli fino al 2027 e ritenuto da Antonio Conte uno degli intoccabili.

Il portale francese So Foot analizza la decisione del PSG di puntare su Kvara: “Ha davvero senso per il Psg prendere Kvara? I francesi sono costretti a rafforzare il proprio attacco dopo la partenza di Kylian Mbappé. Quindi, chi riempirebbe questo vuoto sarebbe Khvicha Kvaratskhelia, un potenziale concorrente per Bradley Barcola. Primo problema: Aurelio De Laurentiis, che chiede 100 milioni di euro e sappiamo quanto sia difficile convincerlo. I parigini starebbero studiando un’offerta da 60 milioni più qualche giocatore, ma la trattativa è complicata. Senza contare che altri reparti sembrano avere priorità più alte, come la difesa centrale e il centrocampo.

Secondo problema: il probabile futuro allenatore dei partenopei, Antonio Conte, che considera “Kvaradona” insostituibile; tutto ciò, nonostante il Napoli non giocherà competizioni europee e la stagione 2023-24 non proprio al top del georgiano. Ormai è più prevedibile in quello che fa, nei dribbling e nelle decisioni che prende in campo. La soluzione più giusta per il Psg sarebbe puntare su Osimhen: avrebbe un costo più alto (120-130 milioni), ma porterebbe ai parigini più garanzie in termini di gol per il post-Mbappé”.