Dalla Francia - Conte spinge per Chiesa: in arrivo prima offerta al Liverpool, i dettagli

Secondo Footmercato, il Napoli ha aperto le trattative con il Liverpool e l'agente di Federico Chiesa per offrire un prestito di 6 mesi al nazionale italiano.

Conte spinge. Secondo il portale francese, Federico Chiesa, su consiglio del ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti, punta a un ritorno in Italia sotto forma di prestito per rilanciarsi dopo l'esperienza fin qui poco fortunata al Liverpool. Il Napoli è in pole per sfidare la vasta concorrenza, Fiorentina e Inter su tutte, ma l'operazione non sembra semplice. Infatti, l'ingaggio di Federico Chiesa, fissato a circa 7,5 milioni di euro netti a stagione, è un fattore non trascurabile che ostacola la trattativa.

Il Liverpool avrebbe dovuto coprire parte dell'ingaggio dell'ex Juventus. In tal senso negli ultimi giorni si sono registrati alcuni progressi, scrive Footmercato, col Napoli pronto a fare una prima offerta per il prestito di 6 mesi al Liverpool. La scorsa settimana l'agente di Chiesa, Fali Ramadani, ha avuto un incontro privato con l'allenatore del Liverpool concordando di lasciare partire in prestito il calciatore. Dopo questo colloquio, l'agente si è recato velocemente a Napoli per stabilire i primi contatti con Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. Il tecnico azzurro ha dato il suo consenso per l'arrivo di Chiesa e continua a spingere per far avanzare le trattative.

La possibile operazione. Il Liverpool, però, non è del tutto entusiasta dell'idea di vendere a titolo definitivo l'attaccante. Per portare a termine l'operazione potrebbe essere quindi possibile un abbassamento della percentuale di copertura salariale da parte del club inglese durante il prestito, oppure l'inserimento un'opzione di riscatto superiore ai 13 milioni spesi dai Reds in estate.