Dalla Francia - Il Chelsea è a Napoli: sta cercando di convincere Osimhen

Sono ore calde quelle che riguardano Victor Osimhen, attaccante in uscita dal Napoli. Il nigeriano, dopo aver inizialmente rifiutato la corte araba, sta aprendo all’AL Ahli. Il club saudita è in forte pressing sul giocatore e ha messo sul piatto un ricchissimo ingaggio da oltre 30 milioni a stagione.

Sull’ex Lille c’è però anche il Chelsea, che offre uno stipendio più basso rispetto a quello della società della Saudi Pro League. Secondo quanto riferito su x da Fabrice Hawkins, giornalista di Rmc Sport, la dirigenza dei Blues è attualmente a Napoli, sta cercando di convincere Osimhen ad accettare.

🚨EXCL Chelsea ’s managment is currently in Napoli. They are trying to convince Victor Osimhen https://t.co/V7hU7sATJu