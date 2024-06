Dalla Francia - Il Napoli su Clauss del Marsiglia: è pronto a lasciare l’OM

Sulle tracce del 31enne esterno destro, svela Telefoot, ci sarebbe il Napoli e non solo in Serie A oltre ad alcuni club inglesi e francesi.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A un anno dalla scadenza del contratto, Jonathan Clauss sarebbe orientato a lasciare il Marsiglia già quest'estate. Sulle tracce del 31enne esterno destro, svela Telefoot, ci sarebbe il Napoli e non solo in Serie A oltre ad alcuni club inglesi e francesi.

La tv francese scrive su X: "Secondo le nostre informazioni la tendenza è verso l'addio di Jonathan Clauss. Ad un anno dalla scadenza del contratto, l'OM è disponibile a lasciarlo partire, il giocatore non direbbe di no ad una nuova avventura. In Italia il Napoli ha mostrato il suo interesse ma altri club di Serie A sono a bordo. Interessate anche le squadre francesi e inglesi, la situazione non dovrebbe risolversi prima della fine degli Europei".