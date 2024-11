Dalla Francia: "Il Psg molla Osimhen, ora l'obiettivo è Gyokeres"

Il Psg molla Victor Osimhen in vista del futuro. L'attaccante nigeriano che tanto piaceva al club francese fino a pochi mesi fa non è più una priorità per la prossima sessione di mercato. Il quotidiano Equipe fa sapere infatti che il vero obiettivo del Psg per il futuro è lo svedese Gyokeres dello Sporting, già autore di 23 gol in questa stagione e accostato in passato anche al Napoli. Osimhen intanto si gode la sua avventura turca con la recente doppietta contro il Tottenham.