Dalla Francia: "Napoli in pole per Chiesa. Retroscena su Spalletti"

vedi letture

"Il Napoli è in pole per Federico Chiesa": a scriverlo è Footmercato. L'esterno a quanto pare è già pronto a lasciare il Liverpool a gennaio per ritrovare continuità, spinto anche dal consiglio di Spalletti per riabbracciare la nazionale. Secondo il ct, infatti, Chiesa ha bisogno di giocare: proprio lui, si legge, gli avrebbe consigliato di sondare il mercato italiano.

Su di lui oltre al Napoli ci sono anche Inter e Fiorentina, ma l'operazione è complessa per l'elevato ingaggio del giocatore. L'affare si può nel caso concludere solo in prestito con il Liverpool che dovrà contribuire al pagamento dello stipendio per la seconda parte di stagione. Chiesa è legato ai Reds fino al 2028. Per ora poco spazio per lui.