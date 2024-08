Dalla Francia - Osimhen, ultima proposta dall'Al-Ahli. Il Chelsea c'è ancora, zero offerte dal Psg

Il Paris Saint Germain si è tirato fuori dalla corsa a Victor Osimhen, anche dalla Francia confermano. Restano interessate al nigeriano solo Al-Ahli e Chelsea.

Fabrice Hawkins, giornalista di Rmc Sport, riferisce su X: "L'Al-Ahli spinge per Victor Osimhen. Ultima proposta: contratto quadriennale + stipendio di 30 milioni di euro all'anno. Trattative club-club. Il Chelsea è ancora lì. Nessuna offerta dal PSG".

❗️🇸🇦Al-Ahli pushing for Victor Osimhen. Last proposal : 4 year contract + wage of €30m per year. Negociations club to club



Chelsea still there ️



❌No offer from PSG pic.twitter.com/CRp0Lv7w8T