Dalla Francia - Psg, niente Sancho o Lookman: piccola speranza per Osimhen

L'opzione Paris Saint Germain per Victor Osimhen è ancora viva. Il club parigino aveva raggiunto l'accordo economico con il nigeriano, resta da trovare anche quello col Napoli negli ultimi giorni di mercato.

Fabrice Hawkins, giornalista di Rmc Sport, riferisce le ultime sul mercato del Psg: "Cosa aspettarsi dalla finestra di trasferimento del PSG da qui alla chiusura del 30 agosto? Sono previste diverse partenze, in particolare Ugarte per il quale sta diventando sempre più chiaro al Manchester United. Niente Sancho o Lookman. Una piccola speranza per Osimhen in dirittura d'arrivo".