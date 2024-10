Dalla Spagna - Barcellona ancora in pressing su Lobotka: c'è anche il City

Lo slovacco piace anche a Pep Guardiola e quindi nell'eventuale corsa non bisognerebbe dimenticare la concorrenza del Manchester City.

Stanislav Lobotka piace proprio a tutti. Lo slovacco è la luce del Napoli, la principale fonte d'energia e bellezza, perché tutto parte da lui, dalla regia, per svilupparsi altrove. Non è un caso che abbia brillato, in parte, anche lo scorso anno, uno dei pochissimi a salvarsi nell'annata delle troppe difficoltà. Sarebbe riduttivo chiamarlo play e Conte lo sa. Lobotka è il motore del Napoli. Ha polmoni infiniti. E infatti l'allenatore salentino l'ha blindato non appena è arrivato, facendone il perno della squadra.

Lobotka, dicevamo, piace a tutti. Da Cesc Fabregas, che dopo la sconfitta nell'ultima partita di campionato ha detto: "Datemi Lobotka, mamma mia che giocatore meraviglioso. Io divento pazzo per quelli come lui, capaci di capire il calcio, recuperare palloni, ti fanno vincere le partite". A Xavi, che lo scorso anno lo elogiò a ridosso del doppio confronto in Champions League tra gli azzurri e il Barcellona.

E proprio il Barcellona sembra non averlo dimenticato. Nell'ultimo mercato ci ha provato, sbattendo contro il rifiuto del Napoli, indirizzato da Antonio Conte. Ma stando a quanto riferito dal Mundo Deportivo nelle prossime sessioni, in inverno prima e in estate poi, potrebbe riprovarci. Lo slovacco piace anche a Pep Guardiola e quindi nell'eventuale corsa non bisognerebbe dimenticare la concorrenza del Manchester City, che proprio da poco ha perso Rodri. Intanto, però, il Napoli pare volerselo tenere stretto.