Dalla Spagna - Cheddira ha già aperto all'Espanyol: le parti sono in trattativa da tempo

Quale futuro per Walid Cheddira? L'attaccante marocchino è in uscita dal Napoli e in Italia il Cagliari sembra essere il club in pole position. Ma l'ex Bari e Frosinone non piace soltanto in Serie A: in Spagna, infatti, com'è emerso nelle ultime ore è finito nel mirino dell'Espaynol.

Il portale iberico 'La Grada' fa sapere che la società catalana lo sta trattando da tempo, è lui la scelta per l'attacco ed è stata trovata sponda anche da parte del calciatore stesso, che vedrebbe l'ipotesi di giocare ne LaLiga come una buona chance. Tuttavia manca ancora la quadra economica.