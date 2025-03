Dalla Spagna - Garnacho costerà 60mln in estate: Man United aperto alla cessione

Il futuro di Alejandro Garnacho al Manchester United è sempre più in bilico. Con l’arrivo di Rubén Amorim sulla panchina dei Red Devils, il club ha cambiato strategia e ora è pronto a valutare una possibile cessione del talento argentino. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Fichajes.net, lo United avrebbe fissato il prezzo del classe 2004 a 60 milioni di euro, aprendo le porte a un addio già nella prossima sessione di mercato.

Nonostante abbia mostrato lampi di classe e qualità nel dribbling, le sue prestazioni in una stagione complicata per i Red Devils sono state altalenanti. Questo non ha comunque frenato l’interesse di diversi club, con l’Atlético Madrid in prima fila. Anche il Napoli e il Chelsea avevano già sondato il terreno a gennaio, senza però affondare il colpo. Ora la palla passa agli acquirenti: se dovesse arrivare un'offerta adeguata, lo United potrebbe davvero dire addio a uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo.